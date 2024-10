PVV-minister Agema zet met bezuinigingen poorten wijd open voor nieuwe pandemie

PVV-minister Fleur Agema van Volksgezondheid en Xenofobe Tweets zet het mes in plannen die Nederland weerbaarder moeten maken in het geval van een nieuwe pandemie. Die plannen waren opgetuigd door haar voorganger Ernst Kuipers om niet zoals bij de coronapandemie voortdurend achter de feiten aan te lopen, met maatschappelijke onrust en tal van zieken en doden tot gevolg. Die plannen worden onder Agema nu snoeihard wegbezuinigd.

Het plan was om de komende jaren enkele miljoenen euro's te steken in de medische paraatheid. Op die manier moest Nederland bij een nieuwe infectie-uitbraak een voorsprong hebben op de bestrijding ervan. De Volkskrant schrijft:

Het betekende een investering in het versterken van de regionale gezondheidsdiensten (GGD’s), die tijdens de coronacrisis een belangrijke rol innamen in de infectieziektebestrijding. Ook kwam er extra geld om medisch personeel zodanig op te leiden dat ze sneller en flexibeler inzetbaar zijn bij crises, en om medische producten, zoals geneesmiddelen, vaccins en beschermingsmiddelen, beter beschikbaar te maken.

Agema laat dit alles weten in een brief aan de Tweede Kamer. Al eerder was bekend dat het nieuwe kabinet fors zou bezuinigen op de zorg en zowel de Kamer als de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) wilde van de minister weten hoe dat er in de praktijk uitziet. Agema geeft in haar Kamerbrief toe dat de bezuinigingen ‘uiteraard de bescherming tegen en bestrijding van infectieziektenuitbraken’ raakt en daarnaast ‘bredere gevolgen voor de basis noodzorg’ heeft.