PVV-minister Agema breekt weer een verkiezingsbelofte en laat kwetsbare Heerlenaren vallen

Een nieuwe dag, een nieuwe verkiezingsbelofte van de PVV die wordt verbroken. Inwoners van Heerlen kunnen fluiten naar het volwaardige ziekenhuis dat hen door Geert Wilders en diens secondant Fleur Agema, inmiddels minister van Volksgezondheid, werd toegezegd. Of, zoals Wilders het vorig jaar november zelf verkondigde tijdens een verkiezingsdebat als antwoord op de vraag van een Heerlenaar: "U moet die zorg krijgen. We hebben een ereschuld aan mensen zoals u." Met dat laatste doelde Wilders op Limburgers die economisch al zoveel inleverden na het sluiten van de mijnen.

Ook daarom gaf Wilders zijn stand-in premier Dick Schoof er in het debat over de regeringsverklaring van langs. De PVV-leider wilde van Schoof een keiharde garantie dat het ziekenhuis in Heerlen kon blijven voortbestaan. Sindsdien is er een hoop gebeurd, bijvoorbeeld dat de PVV-bewindspersonen langzaam het besef krijgen dat ze in de campagne wel zonder enige vorm van kennis van alles kunnen roepen en beloven, maar dat dit met de realiteit vaak weinig te maken heeft.

Eenmaal in functie toog PVV-zorgminister Agema - door Wilders zelf ooit omschreven als "dommer dan dom" - naar Heerlen en ontdekte daar dat er niet veel te redden is aan het ziekenhuis in Heerlen. Er is te weinig geld en ook het personeel laat zich erg moeilijk vinden. En dus zag ze zich deze week genoodzaakt een antwoord te geven in de Tweede Kamer waar het vroegere Kamerlid Fleur Agema vuur van zou zijn gaan spuwen: "Ik beslis niet. We hebben een privaat stelsel. Ziekenhuizen beslissen." In tegenstelling tot wat Agema jarenlang heeft geroepen, verkondigt ze nu dat de politiek nu eenmaal niet over het aanbod van ziekenhuizen gaat.

SP-leider Jimmy Dijk vatte donderdag in de Kamer de houding van Agema samen: "Er zijn beloften gedaan, moties aangenomen, meerdere malen, ook in het verkiezingsdebat bij SBS en nu, opeens, is de minister gedraaid als een blad aan de boom." Kamerlid Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA) vulde aan: "We zien van deze minister heel veel woorden, nul daden." En, om Agema's partijleider te citeren voegde Bushoff daar aan toe: "Slappe hap, zou ik zeggen."