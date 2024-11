PVV-minister Agema bezuinigt zorgsector kapot, laat personeelstekorten torenhoog oplopen

Agema, door Wilders zelf ooit “dommer dan dom” genoemd, is op het briljante idee gekomen het mes te zetten in subsidies voor het arbeidsmarktbeleid. Momenteel geeft VWS via het programma Sectorplan Plus jaarlijks 130 miljoen euro subsidie voor (medische) opleidingen op mbo- en hbo-niveau en voor bij- en omscholing van zorgprofessionals. Dit alles om de instroom van zorgmedewerkers te bevorderen. De subsidies voorzien daarnaast in steun voor het behoud van zorgmedewerkers. Dit wordt nu de nek omgedraaid. Ook projecten die zich richten op werving van medewerkers worden door Agema stopgezet.