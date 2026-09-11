PVV-Kamerlid Faber ondermijnt gezag politie en belastert wijkagente, slachtoffer doet aangifte Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 700 keer bekeken • Bewaren

Een populaire Amsterdamse agente is door PVV-Kamerlid Marjolein Faber belasterd in de Tweede Kamer. Faber, die een tweede huis in Florida bezit, beschuldigde de wijkagent, die op Instagram een kwart miljoen volgers heeft, ervan niet betrouwbaar te zijn, omdat ze zich in positieve zin uitlaat over de islamitische gemeenschap. De wijkagent steunt onder meer een weeshuis in Marokko en richt zich in haar postings ook in het Berber tot haar publiek.

Faber noemde de politiefunctionaris bij naam, wat in Den Haag ongepast wordt geacht omdat de beschuldigde zich niet kon verdedigen. Bovendien leiden dergelijke beschuldigingen vaak tot bedreigingen. De voorzitter van de commissievergadering, PRO-Kamerlid Mo Mohandis, greep echter niet in. Minister van Justitie Van Weel die aanwezig was reageerde ook niet op de woorden van de PVV'er. Wel sprak hij later begrip uit voor de boosheid bij de politie over de lasterlijke insinuaties van het Kamerlid.

RTL Nieuws meldt:

Vandaag reageerde de Amsterdamse politieafdeling op de uitlatingen van Faber, 'waarin openlijk haar integriteit en loyaliteit is bekritiseerd en in twijfel is getrokken'. "Kritiek op de politie mag en is goed, maar dat op deze manier zo persoonlijk maken vinden wij ongepast. Onze collega is als wijkagent en boegbeeld voor kwetsbare jongeren van grote betekenis voor velen én voor ons." Ook minister van Justitie David van Weel (VVD) die aanwezig was bij het debat gisteren, is niet te spreken over de opmerkingen van Faber over de agent. Van Weel, die als minister verantwoordelijk is voor de politie, begrijpt de boze reactie van de politie. "Dat snap ik heel erg", zegt hij daar over.

De wijkagent doet aangifte tegen Faber wegens smaad en laster. In een verklaring op Instagram schrijft ze:

Kritiek op mijn politiewerk mag, maar wanneer mijn afkomst wordt gebruikt om mijn loyaliteit en integriteit publiekelijk in twijfel te trekken, wordt voor mij een grens overschreden. In hetzelfde Kamerdebat werd nog expliciet aandacht gevraagd, door mevrouw Coenradie, voor het beschermen van politiemensen tegen doxing en persoonlijke bedreigingen. Kort daarna, werd ik, door mevrouw Faber met mijn volledige naam genoemd, terwijl ik mij daar niet kon verdedigen. Ik spreek dit bericht nu uit voor mijzelf, maar eigenlijk praat ik hier nu voor 65.000 politiemedewerkers, die ten alle tijde beschermd dienen te worden. Daarom richt ik mij ook rechtstreeks tot de Voorzitter van de Tweede Kamer. De voorzitter bewaakt de orde en zorgvuldigheid van het parlementaire debat. Kamerleden moeten vrijuit kunnen spreken, maar die vrijheid brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee voor de gevolgen die woorden kunnen hebben voor mensen buiten de Kamer.