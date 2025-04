PVV-Kamerleden willen niet vertellen wat ze eigenlijk doen

Het vertrouwen van de burgers in het extraparlementaire ultrarechtse kabinet is tot een dieptepunt gedaald. Minder dan 1 op de 6 kiezers heeft nog fiducie in de almaar ruziënde coalitie. Dat heeft zelfs gevolgen voor de PVV-kiezers. Ook zij beginnen nu in te zien dat Wilders een grote mond heeft maar bar weinig weet te bereiken. Vraag is zelfs of de PVV-politici daar wel moeite voor doen want in het parlement blinken ze vooral uit in afwezigheid en luiheid.