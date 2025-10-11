PVV-Kamerleden achter account dat honderden racistische AI-beelden verspreidt Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 119 keer bekeken • bewaren

Minstens twee PVV-Kamerleden beheren in het geheim een zogenaamd spontane fanpagina op Facebook die massaal racistische en haat zaaiende AI-beelden verspreidt. Onderzoek van De Groene Amsterdammer en de Data School van de Universiteit Utrecht toont aan dat Kamerleden Maikel Boon en Patrick Crijns achter de populaire pagina 'Wij doen GEEN aangifte tegen Geert Wilders' zitten, die inmiddels 123.000 volgers telt. Boon is een veelpleger.

Via het watermerk van de AI-video's kon worden achterhaald dat Boon onder de gebruikersnaam 'wolftour' honderden beelden genereert, voornamelijk van blonde, 'knappe en onschuldige' vrouwen die worden bedreigd door migranten. In totaal werden 174 opdrachten aan de AI-generator gevonden, waarmee 333 beelden zijn gemaakt. De prompts tonen een patroon van angst en haat zaaien: jonge blonde vrouwen in gevaar, 'asieltsunami's' en ideaalbeelden van witte gezinnen voor vinex-woningen.

De pagina is uitgegroeid tot één van de vijf populairste politieke Facebookpagina's van Nederland en bereikt dagelijks een half miljoen mensen. Onderzoeker en oud-aivd’er Jelle Postma reageert in De Groene op de beelden:

‘De strategie die wij in Nederland zien, en wereldwijd met name bij populistisch rechts, is een terugkerend patroon: het aanwakkeren van angst vergroot polarisatie en wij-zij-denken. Als dat langdurig wordt gevoed, kán het omslaan in haat en in uiterste gevallen geweld. Retoriek over “asieltsunami’s” of “ze verkrachten onze dochters” wordt vervolgens met dit soort beelden versterkt’, reageert hij. ‘Er wordt angst gezaaid, en haat en geweld geoogst, wat uiteindelijk uitmondt in meer stemmen.’