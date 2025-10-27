PVV-Kamerleden achter aanjagen bedreigingen tegen Timmermans, GL-PvdA doet aangifte Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 480 keer bekeken • bewaren

Twee PVV-Kamerleden, Maikel Boon en Patrick Crijns, sturen via een populaire Facebook-pagina die zij beheren nauwelijks van echt te onderscheiden nepbeelden de wereld in van Frans Timmermans. De beelden veroorzaken een gestage stroom van bedreigingen aan het adres van de lijsttrekker van GroenLinks-PvdA.

Het Team Bedreigde Politici van de politie zei tegen de Volkskrant dat onderzoek wordt gedaan naar de Facebookpagina. De mogelijk lasterlijke afbeelding is volgens de krant een plaatje waarop Timmermans in handboeien door agenten wordt afgevoerd. Het zou amper van echt te onderscheiden zijn. Tijdens de verkiezingscampagne gaat het regelmatig over de veiligheid van politici en over bedreigingen. Onder meer PVV-leider Geert Wilders en Timmermans hebben daar al openlijk mee te maken gehad. Wilders legde zijn campagne stil na een terroristische dreiging uit België. Timmermans werd tijdens een interview belaagd en uitgescholden. Ook veel andere lijsttrekkers worden beveiligd als ze in het openbaar optreden.

De bewuste pagina is na de val van het kabinet enorm gegroeid in bereik en telt inmiddels 130.000 'volgers'. "Het bereik is groot: dagelijks wordt de pagina meer dan vijfhonderdduizend keer bezocht, met pieken van meer dan een miljoen. Gemeten naar interacties van bezoekers was de pagina in oktober zelfs groter dan die van Geert Wilders zelf," schrijft de Volkskrant.

Op de beelden wordt Timmermans bijvoorbeeld van corruptie beschuldigd, wat onder de zeer slecht geïnformeerde volgers tot woedeuitbarstingen en doodsbedreigingen leidt. De krant noemt enkele voorbeelden: ‘Ik snap niet dat hij zich nog durf te vertonen bij de mensen vuil vies gluiperd elke adem die jij tot je neem is zelfs te veel kapot moet je (sic).’ ‘Rip (rest in peace, red.) vieze vuile corrupte oplichter, liever vandaag dan morgen.’ ‘Ik hoop dat iemand hem neerschiet die vuile nietsnut.’

De Volkskrant raadpleegde experts die stelde dat de praktijken van de Kamerleden srafbaar zijn.

Volgens Bart Schermer, hoogleraar privacy en cybercrime aan de Universiteit Leiden, is er sprake van meerdere strafbare feiten. ‘Het plaatsen van de nepfoto van Timmermans die wordt opgepakt is laster: het verspreiden van onwaarheden met het oog op het aantasten van iemands goede naam. Daar staat een maximumstraf op van twee jaar cel.’

Omdat de praktijken buiten het parlement gepleegd worden, kunnen de PVV"ers in principe vervolgd worden. Politici genieten alleen binnen het parlement een veel grotere vrijheid dan de rest van de bevolking. De pagina is overigens offline gehaald nadat de Volkskrant de betrokken Kamerleden er vrijdag over benaderde. Ze weigeren vooralsnog antwoord te geven op vragen van de media.