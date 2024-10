PVV-kabinetsleden niet welkom bij VN-evenement voor vrouwenrechten Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 984 keer bekeken • bewaren

PVV-staatssecretarissen Vicky Maeijer en Ingrid Coenradie zijn volgende maand niet welkom op een bijeenkomst van een VN-organisatie voor vrouwenrechten in Enschede. Dat bevestigt de politiek assistent van Maeijer na berichtgeving door De Telegraaf. Voor UN Women – geleid door voormalig GL-Europarlementariër Marije Cornelissen – is de uitnodiging en inbreng van PVV-bewindslieden ’niet acceptabel’

"Staatssecretarissen Coenradie en Maeijer vinden het ongehoord en onacceptabel dat uitgerekend een organisatie die staat voor vrouwelijk leiderschap en de rechten van vrouwen in het algemeen deze positie inneemt", staat in een schriftelijke reactie namens de twee PVV-bewindslieden. "Welke politieke kleur je ook hebt; geweld tegen vrouwen is bij uitstek een onderwerp waar eensgezindheid ontzettend belangrijk is om dit hoog op de maatschappelijke agenda te krijgen en te houden."

Het gaat om de Nederlandse start van Orange the World, een jaarlijkse campagne van de VN tegen geweld tegen vrouwen. De gemeente Enschede, die het evenement op 25 november samen met UN Women organiseert, is "voornemens" zich terug te trekken als de organisatie haar standpunt niet aanpast. Alle bewindslieden zijn volgens een woordvoerder van de gemeente welkom, ongeacht hun politieke kleur. Zij meldt ook dat de gemeente constant contact heeft met de VN-organisatie, maar zij kan niet zeggen wanneer er een besluit over de kwestie valt.

Wat de reden van de weigering van de twee PVV'ers is, is niet duidelijk. De VN-organisatie heeft daar vooralsnog verder niets over gemeld. De extreemrechtse PVV onder leiding van Geert Wilders spiegelt zich graag aan de Hongaarse despoot Viktor Orbán en ziet vrouwenrechten toch vooral als "woke", wat volgens de partij iets is dat bestreden moet worden. De afgelopen jaren heeft de PVV tegen tal van moties gestemd over het bevorderen van onder meer arbeidsparticipatie, zelfbeschikking en veiligheid voor vrouwen