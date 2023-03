'PVV is een sekte' Nieuws • 16-11-2013 • leestijd 2 minuten • 93 keer bekeken • bewaren

Oud-Kamerlid: Wilders is mensenhater ... Donaties kregen onbekende bestemming

Mr. Johan Driessen, oud-Kamerlid voor de PVV en voormalig rechterhand van Wilders, doet in NRC Handelsblad een boekje open over de praktijken binnen de partij: er heerst een sekte-achtige sfeer, Wilders denkt alleen aan zichzelf en belazert zijn kiezers en geld dat de PVV-voorman inzamelde voor zijn proces verdween met onbekende bestemming.

Tom-Jan Meeus van NRC Handelsblad sprak met Driessen omdat deze sinds deze week fractiemedewerker is van het uit de PVV-fractie verstoten lid Louis Bontes. De jonge advocaat sloot zich in 2007 aan bij Wilders omdat hij een fan was van Bolkestein en baalde van de liberale koers van de VVD.

Volgens Driessen hangt de partij van ‘amateurisme’ aan elkaar en gaat het er ‘intern onvoorstelbaar knullig aan toe’. Bontes stapte op uit het fractiebestuur omdat hij niet langer verantwoording wilde dragen voor de schimmige financiën. Driessen – die bankrekening van de Stichting Vrienden van de PVV beheerde – geeft een inkijkje in hoe er door Wilders met gelden wordt omgesprongen. Zo had de partij in 2009 acuut geld nodig om de inmiddels uit de advocatuur gezette peperdure mr Bram Moszkowicz te betalen. Wilders toog daarvoor naar de VS en haalde daar volgens Driessen “ongeveer een ton” op, onder meer met steun van de omstreden islambestrijder Daniel Pipes die beweert dat president Obama heimelijk moslim is. Ook onder Nederlandse particulieren werd een ton ingezameld. Het geld werd nooit aan de verdediging besteed, stelt NRC Handelsblad

Tijdens het strafproces herinnerde Wilders zich ineens dat hij ooit een rechtsbijstandverzekering sloot, beaamde Driessen een eerder bericht in Vrij Nederland. Die polis, in bezit van deze krant, bleek een groot deel van Moszkowicz’ factuurbedrag te dekken. „Dus dat ingezamelde geld is nooit aan de verdediging van Geert besteed”, zei Driessen. Hij zag dat ook Wilders dit moeilijk vond. „Geert wist dat dit niet in de haak was: gewone burgers geld vragen voor jouw verdediging – en het niet aan dat doel uitgeven.” Maar terugstorten was praktisch ondoenlijk. En waar het geld is gebleven? „Geen idee.”

Volgens Driessen houdt Wilders iedereen voor de gek

Peilingen en effectbejag – daar ging het hem om. In de periode 2006-2010 had de partij negen zetels en groeide de SP in de peilingen. Dus ging oud-VVD’er Wilders pleiten tegen bezuinigen op zorg en uitkeringen. „Hij zei me letterlijk: ‘Slaat natuurlijk nérgens op, maar ik moet het zeggen’.”

Het gaat Geert alleen om Geert, constateert de voormalig PVV’er. Volgens Driessen zegt de teruggetrokken Wilders vaak: “Ik houd meer van katten dan van mensen.”

Ondertussen heerst er in de partij een nare sfeer. Een deel van de fractieleden en -medewerkers zou weg willen maar ziet geen mogelijkheid elders aan de slag te komen. Anderen proberen op de meest merkwaardige manieren een wit voetje te halen bij Wilders. Zo stuurde iemand onder valse naam interne partijroddels aan de leider, maar werd ontmaskerd. Driessen zegt dat de fractie alle kenmerken van een sekte vertoont.

cc-foto: Wikimedia