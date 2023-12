'PVV is een sektarische club waar mensen met intimidatie het zwijgen wordt opgelegd'

Nou hoor je het eens van een ander. Geerten Waling, columnist van het stevig rechtse EW Magazine (voorheen Elsevier), stelt bij WNL onomwonden dat de PVV een "sektarische club" is. Mensen die er werkzaam zijn durven hun mond niet open te doen "uit angst voor hun veiligheid". De dreiging komt niet van tegenstanders maar van 'collega's' die "bedreigen en intimideren". Kortom, Wilders is niet alleen in woord een bewonderaar van de methodes van Poetin.