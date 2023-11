PVV heeft schijt aan kunst en cultuur

27 nov. 2023 - 16:16

Dat de pvv vind dat kunst en cultuur iets is waar niet de complete bevolking aan mee hoeft te betalen betekent niet dat ze er schijt aan hebben. Er zijn in Nederland duizenden artiesten muzikanten of kunstenaars die met de verkoop genoeg verdienen om van te leven. Mijn buurman verkoopt bijvoorbeeld schilderijen en heeft zo van zijn hobby zijn werk gemaakt. Hij kan er leuk van leven en heeft daarom zijn baan opgezegd. Een andere groep kan er niet van leven en voor hun blijft het een hobby naast hun baan zoals zo veel een hobby naast hun baan hebben. Daar is niks mis mee. Waarom zou de bevolking een hobby moeten subsidiëren?