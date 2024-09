PVV heeft coalitiepartners in ijzeren wurggreep Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 201 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Ook na val van kabinet Schoof blijft PVV waarschijnlijk grootste politieke partij

Deskundige juristen zijn het eens over de onmogelijkheid om een noodwet over het uitroepen van een asielcrisis rechtstatelijk te kunnen motiveren. Toch blijft de PVV luidkeels verkondigen dat de noodwet er moet komen. Het is het kroonjuweel van Wilders en de PVV. Minister Faber mag als bewindsvrouw in het kabinet haar tanden stukbijten op het alsnog vinden van een juiste motivering om het kabinet te overtuigen dat de noodwet toch dragend vermogen heeft en de toets van rechtsstatelijkheid glansrijk kan doorstaan.

Het door de PVV tegen beter weten in vasthouden aan dit kroonjuweel, terwijl de oplossing via een spoedprocedure snel tot overeenstemming in het kabinet Schoof zal leiden, blijft op zijn minst opmerkelijk voor veel burgers.

Immers, onze samenleving verkeert feitelijk op nagenoeg alle onderdelen in een ernstige crisis. Er zijn genoeg beleidsterreinen waar de noodsituatie kan worden uitgeroepen als daarvoor dezelfde beoordeling wordt gehanteerd als die de PVV gebruikt voor de asielcrisis. De huidige woningcrisis kan vermoedelijk als de grootste maatschappelijke crisis worden beschouwd.

Rationeel valt het weerbarstige gedrag van de PVV over een uit te roepen asielcrisis dan ook niet meer te begrijpen. Tenzij Wilders inmiddels een ander slim draaiboek hanteert. De druk in het kabinet opvoeren en op het laatste moment inschikken en akkoord gaan met een spoedprocedure, onder de toelichting dat het landsbelang hem noodzaakt om dit compromis te sluiten. In ruil daarvoor zou hij dan andere voor de PVV belangrijke zaken kunnen binnenhalen. Zaken waarvoor veel extra geld moet worden vrijgemaakt in het kabinet.

De overige coalitiepartijen zullen voornoemde deal zeker willen sluiten. Een val van het kabinet zal de coalitiepartners immers geen significante winst opleveren. Eerder een licht of zwaar verlies van zetels. Vooral NSC zal dan veel zetels kwijtraken.

De PVV zal van een vroegtijdige val van het kabinet Schoof niet slechter worden. Feitelijk heeft Wilders de overige coalitiepartijen in een ijzeren wurggreep. Die kunnen slechts kiezen uit twee slechte opties. Een vroegtijdige val van het kabinet of toegeven aan het loslaten van het oorspronkelijk afgesproken financieel beleid om geen extra geld uit te gaan geven.