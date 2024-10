PVV haalt miljarden weg bij de zorg, SP opent de aanval op leugenaar Fleur Agema

Met name de SP gooit de beuk erin, schrijft het ANP. “PVV-Kamerlid René Claassen botste vooral hard met de SP. Waar zij voorheen vaak samen optrokken tegen bezuinigingen, spraken SP-Kamerleden Jimmy Dijk en Sarah Dobbe nu hun afschuw uit over de politieke keuzes die de PVV nu maakt. Zo vond Claassen dat het beeld van „kommer en kwel” dat de SP van de zorg schetst, niet helpt om zorgpersoneel aan te trekken of te behouden. Beter is het volgens hem om te benadrukken dat mensen met hart en ziel hun werk doen. Dobbe vond dat „een schandalig antwoord”. Ze wees erop dat de PVV ervoor kiest om „de zorg kapot te bezuinigen” en dat dit veel mensen gaat raken. Volgens haar zeggen mensen in de zorg inderdaad dat ze „met hart en ziel hun werk doen, maar ze zeggen over de bezuinigingen ook: doe dit niet”.”