PVV en NSC willen Syrische vluchtelingen terugsturen naar de hel van Assad

Er zijn weinig dictators die zoveel doden op hun geweten hebben als Bashar al-Assad. Uit cijfers van het Syrische Netwerk voor Mensenrechten blijkt dat het Syrische leger sinds het begin van de burgeroorlog in 2011 meer dan 200.000 burgers heeft vermoord. Onder hen waren 23.000 kinderen. Daarmee is het leger van Assad maar liefst veertig keer dodelijker dan Islamitische Staat in Syrië.

Ook staat Assad bekend om de genadeloze onderdrukking van grote delen van de bevolking en de oppositie. In een gevangenis even buiten Damascus werden tussen 2011 en 2015 maar liefst tienduizend gevangenen geëxecuteerd, zo bleek in 2017 uit onderzoek van Amnesty International. De gedetineerden worden doorgaans in de nacht van maandag op dinsdag opgehangen – een gebeurtenis die de gevangenisdirectie omschrijft als ‘het feest’.

Geert Wilders kan niet wachten om Syrische vluchtelingen terug te sturen naar dit land. “Ik zal bij de komende Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer voorstellen dat Nederland Syrië nu ook (deels) veilig verklaart en Syriërs in beginsel geen verblijfsvergunning meer geeft en Syriërs die al in Nederland zijn en nog geen permanente verblijfsvergunning hebben, terugstuurt”, twitterde de PVV-leider eerder deze week.

Hij krijgt nu steun van NSC-Kamerlid Diederik Boomsma. “Er zijn signalen die erop wijzen dat delen veilig genoeg zijn”, zegt hij tegen dagblad Trouw. “Als er signalen zijn dat mensen er weer veilig kunnen wonen, hebben ze geen recht meer op bescherming. Het is niet ideaal, maar we moeten streng zijn in wie we binnenlaten.” Ook BBB zou wel oren hebben naar het terugsturen van Syrische vluchtelingen.

Het is PVV-minister Marjolein Faber of all people die nog even op de rem trapt. “Het is niet zo dat de Tweede Kamer Syrië veilig kan verklaren”, zegt ze tegen de Volkskrant. Het wachten is op een nieuwe analyse van de ambtenaren van Buitenlandse Zaken over de veiligheidssituatie in Syrië.