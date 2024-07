PVV en FvD openen jacht op vrije pers en proberen krantenartikel aan te passen

De PVV in Overijssel heeft samen met Forum voor Democratie geprobeerd namens de Provinciale Staten een onwelgevallig artikel in Tubantia te laten aanpassen. Dat meldt de krant zelf. De motie daartoe werd met grote meerderheid en luide afkeuring verworpen door alle andere partijen. Ook lokale partij Overijssel Vooruit sloot zich bij de motie aan.

Het gaat om een recent artikel waarin Tubantia de feitenvrije beweringen van PVV en FvD over windmolens checkt en ontkracht. De extreemrechtse partijen deden vervolgens “huilie huilie” over het weerleggen van hun continue stroom desinformatie en dienden de motie in om vanuit de politiek de vrije pers in de wielen te rijden.

“Dit is gevaarlijk en past niet in een democratisch land”, schrijft VVD-fractievoorzitter Ton Serlie op X. “Het is zagen aan de wortels van onze democratie”, sluit Renilde Huizenga van D66 zich daarbij aan “Wij gaan niet over de inhoud van artikelen in de vrije pers.” Ook andere partijen winden er geen doekjes om. Zo vindt de ChristenUnie het “te schandalig voor woorden dat PVV, FVD en Overijssel Vooruit de persvrijheid aan banden willen leggen”, de Partij voor de Dieren noemt de motie “diep treurig”, Volt spreekt van “een klap in het gezicht van de rechtsstaat”.