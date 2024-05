PVV en BBB gaven kopers zonnepanelen drie maanden geleden valse hoop

Per 1 januari 2027 gaat er een streep door de salderingsregeling. Deze regeling stelt de bezitters van zonnepanelen nu nog in staat om de aan het elektriciteitsnet teruggeleverde stroom weg te strepen tegen de stroom die van het net wordt afgenomen.

Dat is een tegenvaller voor de circa honderdduizend huishoudens die na de stemming in de Eerste Kamer besloten om toch zonnepanelen aan te schaffen, schrijft het AD . Zij kunnen nu immers veel minder lang profiteren van de gunstige voorwaarden. Volgens de krant hebben zij samen waarschijnlijk een half miljard euro uitgegeven aan zonnepanelen.

“[O]mdat de tekst in het amendement dat zij indiende niet overeenkomt met de uitleg die Postma zelf op onder meer NPO Radio 1 gaf, zaait zij alleen maar meer verwarring. Onduidelijk is of de nieuwe coalitie de terugleverkosten af wil schieten of dat er geen negatieve stroomprijs gehanteerd mag worden. Zelfs op het ministerie van Financiën krabden ze zichzelf deze ochtend achter de oren: wat nu weer?”