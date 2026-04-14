PVV dreigt wet van Faber te laten sneuvelen in de Eerste Kamer

De Eerste Kamer buigt zich over de omstreden asielwetgeving die Marjolein Faber, ex-minister van de PVV, aan het parlement heeft voorgelegd. Haar opvolger Bart van den Brink (CDA) moet de omstreden wet er nu doorheen ziet te krijgen. Het CDA toont zich bereid de ultrarechtse wet te steunen, mits het plan om mensen die niet over de juiste verblijfspapieren beschikken tot criminelen te bestempelen enigszins wordt afgezwakt. Volgens de christendemocraten moeten ze bijvoorbeeld alleen de gevangenis ingegooid worden als ze weigeren mee te werken aan hun deportatie. Dat is zoals bekend precies wat Jezus ook zou doen. Of niet.

En daar gaat het lang over in de Eerste Kamer. Steeds weer worden de zorgen genoemd van juridische experts en hulpverleners: wie lopen dan precies het risico om te worden opgepakt? En is onrechtmatig in Nederland zijn wel iets dat je strafbaar kunt stellen? Het is een „toestand”, zeggen Kamerleden, niet „gedrag” dat je kunt bestraffen. (...) Van den Brink probeert de Kamerleden gerust te stellen. Het gaat volgens hem niet om „kwetsbare ongedocumenteerden”. „Die hoeven niet te vrezen voor vervolging.” De wet zou alleen slaan op een „afgebakende groep vreemdelingen”: de „hardnekkige terugkeer-frustreerders”.

De VVD steunt de wet natuurlijk maar D66 niet. Daarom is de minderheidscoalitie aangewezen op extreemrechts om het beleid te maken. De PVV, die in de Tweede Kamer al voor stemde, smult van die positie en dreigt de wet nu van tafel te vegen omdat die "niet streng genoeg meer" zou zijn. Is dat bluf? Het is precies het argument waarmee Wilders vorig jaar zijn eigen kabinet opblies. Dat kan hij best nog een keer doen.

De PVV dreigt met een tegenstem als een aantal vergaande moties niet wordt aangenomen. Het gaat om extra handhaving voor ongedocumenteerden, een totale asielstop en het intrekken van de spreidingswet. Geen van alle voorstellen die op een meerderheid lijken te kunnen rekenen. Van Hattem: “Voor ons is het heel belangrijk dat er meer gebeurt dan er nu ligt”. (...) Als de partij tegenstemt, is het afwachten of de asielwetten het gaan halen. Een meerderheid is dan afhankelijk van een aantal eenpitters.

"Ik doe een dringend appèl aan alle partijen die hebben gezegd dat ze grip willen krijgen op migratie", zei minister Van den Brink aan het einde van de debat. "Ik hoop dat alle partijen zich realiseren dat als de maatregelen niet worden ingevoerd, er een hoop verloren gaat." Volgende week wordt er eerst gestemd over de verschillende moties, daarna is er een hoofdelijke stemming over de asielwetten.