PVV draait omvolking om Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 490 keer bekeken • bewaren

Raf Daenen Docent maatschappelijke ontwikkeling

Op deze bijzondere dag 1 juli, Keti Koti feestdag, dacht Ik aan de commotie rond beoogd ministers Faber en Klever van de PVV die de term omvolking hadden gebruikt, die zijn oorsprong vind in het nazi-begrip 'Umvolkung'. Dat begrip heeft betrekking op de politiek om voormalig Duitse gebieden na herovering te germaniseren door de daar woonachtige niet-Duitse bevolking om te volken tot Duitsers dan wel te vervangen door Duitse immigranten.

Dit is eigenlijk het omgekeerde van de huidige extreemrechtse gedachten en angst die stelt dat de eigen blanke gebieden worden geïslamiseerd en omgevolkt tot moslimstaten. Door deze mensen wordt de angst voor omvolking onderbouwd door voorbeelden over hele wijken in grote steden waar nauwelijks nog Nederlands wordt gesproken, het toenemen van het aantal islamitische scholen, of het steeds groter aanbod van halal-producten plaats vindt. Zelf dacht ik ook aan wijken zoals Meerhoven bij Eindhoven waar Engels inmiddels de voertaal lijkt te zijn, vanwege het grote aantal expats dat hier is neergestreken.

Het omvolken waar de PVV zo graag over spreekt en een eigen draai aan geeft, zal niet zo gauw gebeuren. Bovendien zijn er aanwijzingen dat vermenging juist degeneratie en inteelt kan voorkomen. Gelukkig gaf de presentatie van het Nederlands voetbalelftal waar we allemaal fan van zijn, de nodige relativering. Het grootste deel van dit elftal bestaat uit gekleurde jongens.

Maar terug naar de theorie van het omvolken. Als we kijken naar de geschiedenis van Nederland dan valt op dat ons land een smeltkroes van verschillende volkeren is, en dat 'ons' dna kenmerken bevat van volkeren over de hele wereld. In de recentere geschiedenis zijn er groepen uit andere delen van de wereld via slavenhandel of kolonisatie naar hier gekomen, en later door de behoefte aan (gast)arbeiders die hier voor laaggeschoold en laagbetaald werk konden worden ingezet. Thans is er de vraag naar kenniswerkers, werkers in de zorg, het onderwijs of de bouw en land- en tuinbouw, mede door de uitstroom van Nederlanders die met pensioen gaan.

Zo hebben we als ondernemend Nederland door de hele geschiedenis heen gebruik gemaakt van een potentieel aan mensen uit alle windstreken om in onze behoeften te voorzien. Sommige groepen zijn compleet aan- of ingepast in de samenleving en andere minder of nauwelijks. Maar tot nu toe is er nooit sprake geweest van omvolking van Nederland zonder Nederlanders.

Toch is het goed om ons bewust te blijven dat migratie een wisselwerking is tussen vraag en aanbod en dat we blijvend investeren in integratie, zoals Jeroen Dijsselbloem onlangs bepleitte. Bedrijven zoals ASML, die een grote waarde hebben voor onze samenleving, hebben de verantwoordelijkheid om te stimuleren dat buitenlandse arbeidskrachten die hier met hun gezinnen naar toe worden gehaald, zich thuisvoelen en ook buiten het werk een toegevoegde waarde hebben door zich onze taal en gewoonten eigen te maken.