PVV-coalitie van louter oude witte mannen gaat provincie besturen

In het provinciehuis in Lelystad is het nieuwe bruinrechtse College van Gedeputeerde Staten van Flevoland geïnstalleerd. Dat bestaat uit Jan Klopman, Jurie van den Berg (BBB), Jan de Reus (VVD), Chris Jansen (PVV), Sjaak Simonse (SGP) en Harold Hofstra die zich zeer tegen de zin van zijn partij de ChristenUnie ook heeft aangesloten. Deze groep moet, als alles goed gaat, de komende vier jaar het dagelijks bestuur van de provincie Flevoland vormen. Het nieuwe college heeft 21 van de 41 statenzetels en daarmee dus de kleinst denkbare meerderheid.