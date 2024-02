25 jan. 2024 - 10:21

Het wil geloof ik hier niet doordringen dat het spel sinds 22 nov. voor lange tijd compleet anders ligt. Het 4-jaarlijkse kaartspelletje tussen VVD, CDA, PvdA en D’66 dat altijd hetzelfde beleid opleverde, is afgelopen en komt niet terug. Net als in 1948, en in 1980 gaat alles anders worden. Als je van links nu iets wil, moet je niet in je baard mompelen over kernenergie of Israel, of derde-weg-pleistertjes plakken, maar zul je met een samenhangend plan moeten komen wat je in brede zin met de samenleving wil. Welke industrieën je houdt en welke niet, hoe je onderwijs weer op nivo krijgt, wat je planologisch wil, wat komt waar en vooral hoe. Hoe maak je regelgeving dat zowel burger als bedrijf weet waar ze de komende jaren aan toe zijn, anders volgen ASML, Boskalis en Aegon al heel snel Shell, Unilever en DSM naar het buitenland, maar verliezen ook burgers de laatste zweem van vertrouwen in de overheid. Niet zeuren dat Blok het woningtekort veroorzaakte, de burger wil een plan HOE je dat oplost. Die burgers hebben ook beslist dat ze asielmigratie spuugzat zijn en dat is de uitkomst van een democratisch proces. Blijf daar niet over stampvoeten, tenzij je de democratie bij het vuil wil zetten: de meerderheid van de mensen raak je kwijt. Het alternatief is 8 of 12 jaar aankijken tegen wat Han hier noemt, en met elkaar op hoge toon hebben over de wolf op de veluwe en welk hemdje aan te doen bij de volgende Canal Parade, terwijl de macht je voor jaren ontglipt is.

7 Reacties