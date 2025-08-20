PvdD wil letterlijk transparantie van vee-industrie, slachthuizen moeten glazen wanden krijgen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 80 keer bekeken • bewaren

In Nederland worden jaarlijks ruim 600 miljoen(!) dieren geslacht. Toch krijgt bijna niemand dat ooit te zien omdat de dieren worden omgebracht in afgesloten, voor het publiek ontoegankelijke, fabrieken. In haar verkiezingsprogramma haalt de Partij voor de Dieren een uitrpaak van ex-Beatle Paul McCartney aan: "Als slachthuizen glazen wanden hadden, zou iedereen vegetariër zijn."

De partij pikt dat idee op: "Glazen wanden worden daadwerkelijk verplicht toegepast in delen van slachthuizen en stallen, zodat van buitenaf te zien is wat er binnen gebeurt. Hetzelfde geldt voor transportwagens. Dit zorgt voor échte transparantie over het leven en de dood van dieren in de veehouderij. Voor veel dieren zal het daglicht dat op die manier binnenkomt ook ten goede komen aan hun welzijn."

Bij een poll op de site van het AD blijkt op dit moment van schrijven meer dan 20 procent van de deelnemers dat idee wel te zien zitten. Bijna 80 procent denkt niet van mening te veranderen door een confrontatie met de - voor dieren - harde werkelijkheid. Daarvoor moeten wellicht eerst hun huisdieren naar het slachthuis gebracht worden.

De suggestie van de PvdD trekt natuurlijk de aandacht maar het programma zit vol met prikkelende ideeën om het leven op deze planeet voor alle wezens te verbeteren. Zo is er de wens om een fiks aandeel, 5 procent, van de economie aan klimaat- en natuurbescherming te besteden, moet luchthaven Schiphol gehalveerd worden en dient de overheid te stoppen met het meten en rapporteren van economische groei.

Volgens lijsttrekker Esther Ouwehand plaatst haar partij „als enige welzijn boven welvaart”. Daarbij hoort ook een andere visie op de economie dan nu gebruikelijk is. Het Bruto Binnenlands Product (BBP) – de omvang van de Nederlandse economie – moet veranderen in de Monitor Brede Welvaart.

Eerder dit jaar brak onder de leden een opstand uit nadat de Tweede Kamerfractie steun uitsprak voro Rearm Europe, het defensieprogramma van de EU dat de afhankelijkheid van de VS moet verminderen.

Van een blanco cheque is geen sprake, benadrukt het verkiezingsprogramma. De NAVO-norm [5 procent van het BBP naar defensie] verwerpt de partij. En de extra uitgaven „mogen niet ten koste gaan van klimaat, natuur, sociale zekerheid, zorg en onderwijs”. Liever wordt gekozen om de staatsschuld „iets op te laten lopen”. Verder moeten winsten van de wapenindustrie maximaal belast worden.

Op het 40e congres van de partij, dat in september wordt gehouden, wordt het definitieve programma vastgesteld.