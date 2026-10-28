PvdD probeert onverdoofd slachten opnieuw te verbieden

“In het wetvoorstel, dat vandaag naar de Tweede Kamer gaat, staan meer maatregelen om het lijden van dieren bij de slacht te verminderen. Er moet als het aan de Partij voor de Dieren ligt ook een einde komen aan twee andere methodes: de CO2-bedwelming bij varkens en het elektrische waterbad bij kippen, eenden en kalkoenen. Daarnaast wil de Partij voor de Dieren dat hoogzwangere dieren niet meer op transport gezet kunnen worden naar het slachthuis. Ook moet er een einde komen aan het onverdoofd vervoeren van eenden, kippen en kalkoenen in kratten en aan de praktijk dat ze vanuit daar op een lopende band worden gekiept.”