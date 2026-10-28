PvdD probeert onverdoofd slachten opnieuw te verbieden

De Partij voor de Dieren (PvdD) doet een nieuwe poging om onverdoofd slachten te verbieden. Een eerder wetsvoorstel met dat doel kreeg geen meerderheid in de Eerste Kamer.
Het verbod op onverdoofd slachten maakt onderdeel uit van een groter pakket maatregelen om het dierenleed rondom de slacht te beperken. De PvdD wil dat dieren altijd worden bedwelmd voor ze worden geslacht. De NOS schrijft:
“In het wetvoorstel, dat vandaag naar de Tweede Kamer gaat, staan meer maatregelen om het lijden van dieren bij de slacht te verminderen. Er moet als het aan de Partij voor de Dieren ligt ook een einde komen aan twee andere methodes: de CO2-bedwelming bij varkens en het elektrische waterbad bij kippen, eenden en kalkoenen. Daarnaast wil de Partij voor de Dieren dat hoogzwangere dieren niet meer op transport gezet kunnen worden naar het slachthuis. Ook moet er een einde komen aan het onverdoofd vervoeren van eenden, kippen en kalkoenen in kratten en aan de praktijk dat ze vanuit daar op een lopende band worden gekiept.”
De Raad van State oordeelde eerder positief over het voorstel van de PvdD. Uit recente Europese rechterlijke uitspraken blijkt dat een verbod op onbedwelmde slacht niet in strijd hoeft te zijn met de godsdienstvrijheid.