PvdD-oprichter Koffeman wil partij 'redden' en zegt week voor verkiezingen lidmaatschap op Actueel • Vandaag

Medeoprichter en Eerste Kamerlid Niko Koffeman heeft na 23 jaar zijn lidmaatschap van de Partij voor de Dieren opgezegd. Precies één week voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat laat hij weten in een interview met NRC. Koffeman blijft wel gewoon senator, maar werkt vanaf nu als partijloos parlementariër. De 67-jarige politicus verwijt de partij dat ze zich te veel richt op "mensenonderwerpen" zoals de genocide in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne, terwijl dierenwelzijn volgens hem centraal zou moeten staan.

Koffeman heeft overigens al twee jaar geen contact meer met de Tweede Kamerfractie en botst openlijk met partijleider Esther Ouwehand. Die zei recent dat oprichters als Koffeman "niet mee kunnen komen met nieuwe ontwikkelingen", een kwalificatie die de senator "beschadigend" noemt. Ook frustreert het hem dat zijn door hem gefinancierde documentaire Boerocratie, over de macht van de agrarische lobby, wordt genegeerd in de campagne. De partij zou hebben besloten de BBB niet aan te vallen om de boerenbedrogbeweging niet te veel aandacht te geven.

"Ik wil de partij niet schaden maar redden", stelt Koffeman over zijn vertrek bij de Partij voor de Dieren. Die partij verloor in 2023 al drie zetels na een publieke machtsstrijd rond Ouwehand. De partij moet het bij de komende verkiezingen opnemen tegen een afsplitsing: Vrede voor Dieren, opgericht door ontevreden leden die het niet eens zijn met het PvdD-standpunt over defensie-investeringen. Koffeman sluit zich daar overigens niet bij aan, maar noemt de nieuwe partij wel "een spiegel" voor zijn oude club.