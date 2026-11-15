PvdD en DENK hebben zich gewoon voor een rechts karretje laten spannen Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 540 keer bekeken • Bewaren

Dees de Jong Student Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam Persoon volgen

Na lang onderhandelen en veel drama is het belastingplan 2027 donderdag door de Tweede Kamer goedgekeurd. Dit is veelal geframed als een overwinning van PRO en Volt. Hun amendement om de belastingverhoging op werkende mensen met een miljard te verlagen en door te schuiven naar grotere vermogens heeft een nauwe meerderheid behaald en veel ruzie in de coalitie ontketend. Beslissend voor het instemmen met dit amendement en het totale belastingplan was de steun van PvdD en DENK. Dit lijkt een grote winst voor links, maar kijkend naar de inhoud van dit belastingplan is er helemaal niet zo veel links aan. Met dit plan wordt leven voor werkende mensen alleen maar duurder. PvdD en DENK hebben zich voor een rechts karretje laten spannen.

Optisch is dit een grote winst voor PRO die de VVD buitenspel heeft weten te zetten. Maar voor de gemiddelde Nederlander is dit plan, zelfs geamendeerd, een flinke achteruitgang. Gemiddeld moeten werkende mensen €600 per jaar extra inkomensbelasting betalen. Wordt de Bontenbaltaks ingevoerd, die Nederlanders €1,7 miljard zal kosten en disproportioneel hard de minst rijken in onze samenleving raakt. Ook stijgt het eigen risico naar €400 en de zorgpremie naar €170.

Werkende Nederlanders waren een stuk beter uitgekomen als het belastingplan weg was gestemd. De “linkse” partijen die voor dit plan hebben gestemd, stellen partijbelang voor landsbelang. Dit is al helemaal teleurstellend van de PvdD en DENK, die zich vaak nog durfden af te zetten tegen de gevestigde politiek. Zij hebben zich voor beloftes die de coalitie niet meer kan waarmaken laten spannen voor een rechtse begroting.

Alleen de Eerste Kamer kan het belastingplan nog blokkeren. Het is belangrijk om nu druk op te bouwen zodat de Partij voor de Dieren en linkse eenpitters samen met de SP dit plan kunnen laten zinken en de gemiddelde Nederlander honderden euro’s besparen.

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