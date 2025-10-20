PvdD eist sancties tegen Israël: 'Nederland koopt wapens die zijn getest op Palestijnse burgers'

Nederland koopt Israëlische wapens die zijn getest op Palestijnse burgers. Dat zegt Partij voor de Dieren-lijsttrekker Esther Ouwehand in gesprek met RTL Nieuws . Omdat Nederland een van de grootste afnemers van Israëlische producten is, moet de overheid volgens Ouwehand niet wachten op Europa maar zelfstandig sancties opleggen. Ze ziet het embargo als noodzakelijk verzet tegen de ondanks de zogenaamde wapenstilstand voortdurende genocide in Palestina. Sinds het staakt-het-vuren is ingegaan, heeft Israël herhaaldelijk bombardementen op Gaza uitgevoerd. Eerdere oproepen tot hardere maatregelen tegen Israël zijn tot nu toe steevast geblokkeerd door het CIDI-rompkabinetje van VVD en BBB, gesteund door de extreemrechtse partijen in de Kamer.

Ouwehand loopt in het gesprek ook vast vooruit op een mogelijke regeringsdeelname. Bij een nieuw kabinet over links stelt de PvdD één harde eis voor deelname: vijf procent van het nationaal inkomen moet naar klimaatmaatregelen. Ouwehand zoekt daarvoor samenwerking met GroenLinks-PvdA, Volt en de SP. Die eisen zijn niet radicaal, zoals partijen op rechts dat framen: "Als je de klimaatcrisis niet aanpakt, zal dat iedereen raken. Daar moeten we het in deze campagne over hebben. Het is de bedoeling dat er na de verkiezingen een kabinet komt dat aan de slag gaat met ervoor zorgen dat er voor alle Nederlanders een gezonde toekomst komt."