PvdA wil intrekking omroeplicentie Ongehoord Nederland na nieuw kritisch rapport Ombudsman NPO

Wat Mohammed Mohandis (PvdA) betreft vraagt de NPO na een tweede sanctie aan staatssecretaris Gunay Uslu (Media) om de vergunning van de omroep in te trekken. “Twee keer geel is rood”, aldus het Kamerlid. “ON mag dan nog steeds content maken, maar niet met belastinggeld”, aldus Mohandis. Hij vindt ook dat het wettelijk moet worden vastgelegd dat omroepen sowieso uit het bestel moeten na een tweede financiële sanctie, zonder dat het kabinet hiertoe moet besluiten.

De NOS meldt dat het rapport van Margot Smit de werkwijze van ON veroordeelt. Aanleiding was een item over zogenaamd racistisch geweld tegen witte mensen. Onderzoek wees uit dat bij geen van de gewelddadigheden die de omroep toonde racisme een motief was. Die aanpak, het brengen van verzinsels als nieuws, is geen uitzondering bij ON: