PvdA-raadslid verlaat partij en rooft zetel wegens linkse samenwerking

Sophia Jeddaoui uit het Utrechtse Maarssen stapt uit de PvdA en gaat in de gemeenteraad van Stichtse Vecht verder met haar eigen partij: Nieuw Links. Jeddaoui zegt zich niet te kunnen verenigen met de samenwerking die PvdA en GroenLinks zijn aangegaan. Ze zegt ook te vrezen dat beide partijen op lokaal niveau meer gaan samenwerken. De PvdA-fractie is als gevolg van haar actie gehalveerd en heeft nu nog maar 1 zetel.

Sinds de samenwerking met GroenLinks ziet zij dat het klimaat steeds meer de boventoon voert. De balans tussen mens en natuur is daarmee volgens haar verstoord. "De mens die volgt. Het begint op activisme te lijken richting het groene en het gaat ten koste van bepaalde groepen mensen.""We hoeven niet allemaal een warmtepomp", zegt het raadslid. "Veel mensen kunnen hun rekeningen niet betalen en zitten in de schulden, je kunt hen niet vragen om te vergroenen als hun basiszekerheid nog niet eens op orde is."

De fractie laat ze in totale verbazing achter omdat de interne samenwerking en onderlinge sfeer de afgelopen anderhalf jaar "uitstekend" waren. De fractie trekt volgens voorzitter op gemeentelijk niveau al veel langer samen op met GroenLinks (3 zetels) en SP (1 zetel). De partij is er verbolgen over dat Jeddaoui haar zetel niet opgeeft terwijl ze bij haar aanstelling een verklaring heeft ondertekend waarin ze belooft dat wel te doen. Jeddaoui stelt dat die verklaring niet rechtsgeldig is.