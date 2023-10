PvdA-plan om waarschuwingstekst tegen gokverslaving te verscherpen getorpedeerd door PvdA

17 okt. 2023 - 13:31

Ik ga liever nog een stapje verder. Wat mij betreft wordt gokken verboden, zowel analoog als via internet. Ik heb het dan niet over een staatslootje of zo, dat moet kunnen. Ik zag het in Nederland, en ik zie het in Thailand. Gokken levert voor 90% verliezers op. 10% wint en niet zo'n beetje ook. Een kennis speelt fulltime poker op internet. Hij verdient zo'n 10.000 euro per maand. Hij is geen gokker, maar gewoon iemand die precies weet hoe het werkt, met name de statistieken. Poker is, in tegenstelling tot wat sommige mensen denken, geen gokspel, maar een behendigheidsspel. Sommige mensen denken dat ze voor het geluk geboren zijn en gaan een beetje zitten pokeren op internet. Om vervolgens al hun geld te verliezen aan de 10% van de deelnemers die wel weet hoe het werkt. En ik ben niet Roomser dan de paus hoor, ik heb op mijn veelbezochte themawebsite advertenties toegelaten uit de pokerwereld die mij een aardig zakcentje opleverden, maar ik had er geen goed gevoel bij. Kennissen verloren veel geld en ook mijn Thaise ex zat steeds aan de verkeerde kant. Wat mij betreft worden casino's opgeheven en pokerwebsites verboden. Ik ben er klaar mee, ik zie alleen maar ellende. Inkomensherverdeling: leuk, maar niet op deze manier.