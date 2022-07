PvdA kan door CETA laten zien wat hun rood-groene belofte waard is

11 jul. 2022 - 13:23

@MarcusLucas We wonen in Nederland en we spreken sinds 1945 weer Nederlands. Dat betekent dat onze EK moet stemmen over het CETA verdrag, daar hebben de Duitse politici helemaal niets over te zeggen sinds 1945. In Nederland kan de PvdA het verschil maken tussen voor of tegen stemmen, Dat betekent dat het volledig afhangt van de PvdA, waarbij de TK en erg veel leden nu overtuigd zijn dat het een slecht verdrag is. Dat is geen bashen, maar feiten. Dat is geen misleiding, maar feitelijk het geval en vals is een emotionele uitroep, die geen inhoudelijk argument behelst. Er zijn genoeg inhoudelijke argumenten genoemd, waaronder het gebruik van vele bestrijdingsmiddelen in Canada, die hier verboden zijn. Daarnaast is manier waarop de multinationals naar een oncontroleerbaar en niet democratisch tribunaal kunnen gaan om een claim te leggen door mogelijk gederfde winsten, die de landen dan moeten betalen. Dan staan de multinationals boven de democratische wetten en controle van de individuele staten. Het ISDS is een ondemocratisch en oncontroleerbaar systeem, wat de belastingbetaler (burger) een hoop geld kan gaan kosten. Er is al een Canadees bedrijf dat wil boren onder de Waddenzee, en kan dan een miljarden claim neerleggen. Is dat inhoudelijke kritiek, waarom Ceta een heel slecht idee is? Ik denk het wel.