PvdA-fractieleider Attje Kuiken stelt zich niet herkiesbaar, verlaat Tweede Kamer in november

Kuiken zit sinds 2006 in het parlement en is een van de meest ervaren Kamerleden. "Ik zit nu zeventien jaar met heel veel plezier in de Tweede Kamer, maar het is een goed moment. Ik ben nu 45, in de bloei van mijn leven, op de helft, en kan zeggen: ik heb het fantastisch gehad," verklaart ze tegenover het AD. Ze blijft wel beschikbaar voor een eventuele post in het kabinet. Kuiken nam het fractievoorzitterschap in april 2022 over nadat Lilianne Ploumen onverwachts vertrok uit de politiek.