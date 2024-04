PvdA en GroenLinks gaan nog nauwer samenwerken voor 'krachtig links-progressief alternatief' voor extreemrechts Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 380 keer bekeken • bewaren

GroenLinks en PvdA gaan hun samenwerking versterken. Dat meldt ANP. Op de congressen van beide partijen stemde een grote meerderheid van de aanwezige leden voor. Leden van de PvdA stelden daarbij wel de voorwaarde dat dit geleidelijk aan gebeurt en dat er geen overhaaste ingrepen plaatsvinden. Een voorstel van een PvdA-partijlid om al binnen een jaar een ledenreferendum te houden over een fusie, werd door driekwart van de deelnemende leden verworpen. Ze willen eerst goed de inhoud bespreken en zo'n motie zou juist negatief kunnen uitpakken voor de beoogde samenwerking.

Nadat de PvdA zoals verwacht al had ingestemd met een nauwere samenwerking, omarmden wat later ook de leden van GroenLinks dit op hun eigen congres in dezelfde zaal, met eenzelfde percentage als bij de PvdA van 80 procent. In de gelijkluidende moties van de twee partijbesturen staat dat wordt verkend op welke manier beide partijen hun samenwerking kunnen versterken, met een fusie, alliantie of een nieuwe beweging. Beide partijen willen door "de opkomst van extreemrechts een krachtig links-progressief alternatief" zijn.

De leden van beide partijen zijn vrijwel unaniem positief over de samenwerking tot nu toe. Die werd in 2021 in gang gezet met afspraken over bepaalde thema's waarbij de partijen gezamenlijk zouden optrekken. In de Eerste Kamer werd vorig jaar voor het eerst één fractie gevormd en na de verkiezingen gebeurde hetzelfde in de Tweede Kamer. Daar was ook een voor het eerst een kandidatenlijst bestaand uit kandidaten afkomstig uit beide partijen. Het legde verenigd links geen windeiren; de partij onder aanvoering van PvdA'er Frans Timmermans, haalde in november 25 Kamerzetels en werd daarmee de tweede partij, na de PVV.