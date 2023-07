PvdA en GroenLinks, doe wat met de SP en Pieter Omtzigt

Het meest overtuigend zou meedoen aan de verkiezingen met één grote linkse partij zijn, in elk geval bestaande uit de PvdA, GroenLinks en de SP. Wat daarvoor met betrekking tot de SP pleit is dat de SP nu eens niet wil verliezen en bovendien bereid is om regeringsverantwoordelijkheid te dragen. Lukt het niet om met de familie Marijnissen te fuseren, biedt deze partij dan van tevoren een goede positie in een eventuele nieuwe coalitie aan.

Dan Pieter Omtzigt. Die is natuurlijk eerder progressief dan christelijk. De kans dat hij veel stemmen gaat trekken is heel groot. Maar hij tobt ook met zijn positie als eenmanspartij en zijn gezondheid. Slimme netwerkers als Felix Rotterberg en Jesse Klaver zouden hem in de rustige omgeving van De Gouden Karper in Hummelo moeten uitnodigen om te vragen hoe hij zijn kwaliteiten in een nieuwe linkse regering het best zou kunnen en willen benutten. Als fractievoorzitter, kritisch Kamerlid of misschien wel als directeur van het nieuwe wetenschappelijk bureau van de PvdA en GroenLinks.