PvdA Antwerpen wist extreemrechts wel voor te blijven en kan daarmee voorbeeld zijn voor links Nederland

Als de Partij van de Arbeid in aanloop naar de volgende verkiezingen in populariteit wil stijgen, doet het er goed aan te kijken naar de Vlaamse zusterpartij. In Antwerpen wist de PvdA tegen de landelijke trend in het extreemrechtse Vlaams Belang ruim voor te blijven, en dat met een inclusief links programma.

"De partij hamert al jaren op dezelfde thema's. Denk aan gezondheid met Geneeskunde voor het Volk. Ze voert al jaren acties rond loodvergiftiging bij Umicore. Dat maakt hen geloofwaardig. Dat geldt ook in de discussies rond eerlijke lonen of politieke graaicultuur. De PVDA-verkozenen staan een deel van hun loon af aan de partij. Ze doen zelf waar ze voor pleiten."

De Vlaamse PvdA zet zich niet alleen af tegen xenofoob-rechtse stokpaardjes als een hoofddoekenverbod, maar kiest volgens Van Aelst ook “onvoorwaardelijk de kant van Palestina, iets wat bij veel Antwerpse kiezers erg goed valt". Dat laatste is voor veel linkse kiezers in Nederland een breekpunt geweest, zo bleek in aanloop naar de Europese verkiezingen. GroenLinks-PvdA zegt zich weliswaar hard te willen maken voor de rechten van Palestijnen, maar blijft tegelijkertijd hameren op het recht van Israël zichzelf te verdedigen, ook wanneer dat duizenden mensenlevens kost in Gaza. Veel linkse kiezers in Nederland stemden om die reden voor bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren.