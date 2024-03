PvdA Amsterdam: onderscheid maken tussen migranten is onzin, laat expats ook inburgeren Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 318 keer bekeken • bewaren

De Partij van de Arbeid in Amsterdam wil dat expats die voor bedrijven in de hoofdstad gaan werken, ook een inburgeringscursus volgen. Volgens de partij is het “apart dat migranten aan allerlei verplichte voorwaarden moeten voldoen, maar expats niet”, zo meldt AT5.

Dat expats – de term die veelal gebruikt wordt voor migranten uit westerse landen – niet hoeven in te burgeren, is omdat verondersteld wordt dat ze maar tijdelijk in Nederland verblijven. Uit cijfers van een onderzoek van de gemeente Amsterdam blijkt echter dat veel van deze expats kiezen voor een langer verblijf in de stad.

Fractievoorzitter Lian Heinhuis zegt:

"Daarom pleiten wij ervoor dat bedrijven die expats in dienst hebben hun verantwoordelijkheid nemen om bewustwording te creëren over hoe je onderdeel wordt van de Amsterdamse samenleving. Daarbij zeggen we: neem juist je eigen cultuur mee en laat die zien. Dat hoort bij uitstek bij onze stad."

De inburgering zou volgens de PvdA taallessen moeten omvatten, maar ook kennismakingen met buurtinitiatieven, het verenigingsleven en Amsterdammers die al langere tijd in de stad wonen. "Ik wil voorkomen dat de stad gaat bestaan uit twee parallelle werelden waarin je je als expat kan isoleren in een bubbel die zou kunnen bestaan in elke stad ter wereld en met Amsterdam niets te maken heeft", aldus Heinhuis