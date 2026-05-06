Pussy Riot dwingt Russisch paviljoen op Biënnale in Venetië deuren te sluiten

De activistische kunstenaarsgroep Pussy Riot heeft woensdag een luidruchtig protest georganiseerd voor het omstreden Russische paviljoen op de Venetiaanse Biënnale. Hierdoer moest het paviljoen noodgedwongen tijdelijk zijn deuren sluiten. Tientallen demonstranten, onder wie ook leden van de feministische actiegroep Femen, verschenen in roze bivakmutsen en staken roze, blauwe en gele fakkels af terwijl ze luid hun punkrock lieten schallen. Op de lichamen van de demonstranten stonden leuzen geschreven als "Gecureerd door Poetin, inclusief dode lichamen" en "Russische kunst is Oekraïens bloed". Een beeld buiten het paviljoen werd gewikkeld in een Oekraïense vlag.

Oprichtster Nadya Tolokonnikova zegt geschokt te zijn dat Europa zijn deuren blijft openzetten voor Russische propaganda, terwijl Oekraïne tegelijkertijd als schild van het continent wordt bestempeld. Dat schrijft The Guardian. Tolokonnikova heeft de voorzitter van de Biënnale opgeroepen te "stoppen met het aannemen van Russisch geld". Pussy Riot bood in een persbericht aan om het Russische paviljoen in 2028 zelf te cureren, met werk van kunstenaars die vastzitten of hebben vastgezeten in Russische gevangenissen.

De beelden van het protest in Venetië zijn door Pussy Riot gebruikt voor een videoclip om hun actie kracht bij te zetten.