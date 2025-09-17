‘Punkbands zijn er om de bewakers van de status quo te shockeren’

“Een punkband is een punkband is een punkband is een punkband is een punkband”, aldus Druktemaker Joost Oomen bij De Nieuws BV. “En punkbands zijn punkbands om het goedbedoelende klootjesvolk, de bewakers van de status quo in een land, te shockeren met luide muziek en met teksten die door veel mensen als grof of over de rand worden beschouwd.”