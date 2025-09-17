‘Punkbands zijn er om de bewakers van de status quo te shockeren’

“Een punkband is een punkband is een punkband is een punkband is een punkband”, aldus Druktemaker Joost Oomen bij De Nieuws BV. “En punkbands zijn punkbands om het goedbedoelende klootjesvolk, de bewakers van de status quo in een land, te shockeren met luide muziek en met teksten die door veel mensen als grof of over de rand worden beschouwd.”
“Een beetje maatschappij snapt dat wat een punkband op een podium roept een grotesk breekijzer is. Een beetje maatschappij snapt dat snoeiharde, gewelddadige teksten in de context van een punkconcert iets anders betekenen dan wanneer je ze in de krant zou zetten, of wanneer een politicus ze roept.”
Meer over:kijk nou, joost oomen, druktemaker, de nieuws bv, bob vylan
Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.