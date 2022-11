Publiekelijk voor de leeuwen gegooid en afgeslacht in de media Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 455 keer bekeken • bewaren

Claire Schut Schrijver en jurist

Driftbuien… mannen kunnen soms best vervelende potentaten zijn die soms heel heerszuchtig en erg kwetsend uit de hoek kunnen komen, en die ook hun slurf niet altijd even goed onder controle hebben, terwijl vrouwen van mijn generatie, en mogelijk ook van de jongere generaties, tussen de oortjes geprakt hebben gekregen dat ze als prinsesjes vooral lief aardig en mooi moeten zijn en die o zo belangrijke meneer natuurlijk niet mogen tegenspreken. En het zou zo maar kunnen dat dit alles een-op-een te vertalen is naar vrouwen die zich als een beest gedragen en jonge mannen die daar niet tegen opgewassen zijn.

Maar om 15 jaar te wachten totdat iemand de nieuwe modewoorden 'grensoverschrijdend' en 'onveilig' zo heeft opgerekt dat elk onaangenaam en onwelgevallig gedrag eronder valt, en iemand (bijvoorbeeld Khadija Arib, Matthijs van Nieuwkerk), met wie dat gedrag mogelijk nooit eerder duidelijk en in niet mis te verstane bewoordingen binnenskamers is besproken met het dringende advies dat gedrag ten spoedigste aan te passen (want anders...), om zo iemand na al die jaren wierook, mirre en groot profijt voor velen ineens publiekelijk voor de leeuwen te gooien en in de media af te slachten, is een hoogst onwenselijke ontwikkeling.

Het is volksvermaak geworden, plat en ordinair. Een arena waar toeschouwers bloeddorstig staan te juichen hoe mens en dier voor de lol aan stukken worden gescheurd. Om daarna schaterlachend verder te trekken, op zoek naar nieuw amusement. Met achterlating van de schillen en de dozen, en allerlei nieuwe trauma’s die pas over 15 jaar aan het licht komen.

Eén gevolg is dat het schelden en dreigen op de sociale media zo uit de rails begint te lopen dat je de schrik om het hart slaat. Daar hebben ook de media (de Tweede Kamer en veel anderen) een grote verantwoordelijkheid in. Nee, de feiten hoeven niet bedekt te blijven. Wat nieuwswaardig is, kome aan het licht. Maar dit soort publieke executies – de Volkskrant is naar verluidt maandenlang met de voorbereiding bezig geweest – zijn een slecht voorbeeld en dat doet helaas volgen. Mensen denken dat het zo heurt. Zo loopt het steeds meer uit de hand.

Een ander gevolg is dat elke weldenkende of gevoelige ziel straks afziet van een publieke functie in de politiek of op tv en dat alleen nog de grootste horken en straatvechters met de grootste bek en de dikste huid – veelal geen vrouwen meer, vrijwel alleen nog mannen (dat zie je al gebeuren) – aan het roer komen te staan. Wee wat we over ons afroepen, als dat gaat gebeuren.