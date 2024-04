Publieke omroep in Italië cancelt anti-fascistische speech voor Bevrijdingsdag Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 204 keer bekeken • bewaren

De Italiaanse publieke omroep RAI heeft een monoloog geschrapt van een vooraanstaande auteur, gespecialiseerd in de geschiedenis van het fascisme. De voordracht zou gehouden worden in de aanloop naar van 25 april, de dag waarop de bevrijding van het fascisme wordt gevierd. Voor Antonio Scurati is het duidelijk dat de extreemrechtse regering van premier Giorgai Meloni de drijvende kracht is achter de censuur.

Scurati, die bekend is vanwege zijn boeken over de dictator Mussolini en de fascistische tijd, had zijn verhaal zaterdagavond live zullen houden in de RAI 3 talkshow Che sarà. Terwijl hij zich opmaakte om naar de studio af te reizen ontving hij de mededeling dat zijn bijdrage was geschrapt "uit redactionele overwegingen", meldt The Guardian. In zijn speech noemde hij onder meer de moord op Giacomo Matteotti, een politieke tegenstander van Mussolini die door fascisten werd omgebracht, evenals andere slachtpartijen door de extreemrechtste aanhangers. Volgens Scurati was dat voor de huidige extreemrechste machthebbers onverteerbaar. Evenals dat de auteur in zijn boek aantoont dat er een rechtstreeks verband is tussen het fascisme van toen en het extreemrechtse populisme van nu.

De leiding van de RAI ontkent dat er censuur is gepleegd en suggereert dat de bijdrage is geschrapt omdat Scurati een te hoge gage vroeg. Dat is niet alleen in strijd met wat eerder werd beweerd maar klopt ook niet volgens de auteur omdat het honorarium een gebruikelijk bedrag betrof en het contract al getekend was.

Journalisten van de RAI zijn woest over de ingreep. De presentatrice van de talkshow Serena Bortone las de bijdrage van Scurati vervolgens zelf voor in haar programma. Verschillende media hebben de tekst ook gepubliceerd. Scurati zelf droeg de tekst voor tijdens een bijeenkomst bij het koninklijk paleis in Napels en ontving een daverend applaus.

Premier Meloni beweert altijd dat haar partij Broeders van Italië, opgericht als neo-fascistische partij, milder is geworden en het fascisme achter zich heeft gelaten. Scurati toont aan dat die bewering niet klopt. Bij de heredenking van historische gebeurtenissen kiest Meloni vaak voor de redenaties van de fascisten en hun apolegeten. Zo beweert ze bijvoorbeeld dat de Italiaanse fascisten alleen maar overgingen tot de vervolging van joden en andere oorlogsmisdaden onder druk van de nazi's.

In reactie op de kritiek publiceerde Meloni de speech van Scuratie zondag op haar eigen Facebook pagina en viel vervolgens de linkse partijen aan die zouden "schreeuwen tegen de regering".