Psychiaters passen diagnose alcoholisme aan onder druk CBR

5 nov. 2011 - 8:59

Tsja dat is nu een van de uitwerkingen van Marktwerking in de zorg, door het beinvloeden van de productie word de vraag gestuurd, want zo kunnen ze natuurlijk mooi wat extra EMA verkopen :-( Het is feitelijk niet anders dan de sturing van Ziekenhuizen op het doen van veel onnodige operaties, "om de kwaliteit te bewaken" alles om de "diensten industrie" maar aan het werk te houden. Noige even en er zijn meer mensen werkzaam in de "hoger beroepsindustrie" dan in de werkelijke dienst verlening. Iedere keer weer word er een; commissie, onafhankelijke instantie, mediator, toezichthouder, etc. etc. aan de toch al boulemische bureaucratie toegevoegd. Er zal straks ook wel weer een onafhankelijke onderzoeks commissie komen die 3 jaar lang alle wordmacrootjes die ze bij elkaar weten te sprokkelen gebruiken om in de dikke rapporten generator te proppen, zodat er 3 jaar niets gebeurd maar ze wel een puissant gewaardeerd loon kunnnen schrijven via een "onafhankelijke stichting zonder winst oormerk". Zo gaat de PVV nu ook onderzoek doen naar weigerambtenaren, oftewel, ze doen er *niets* aan maar verdienen er wel een dik salaris aan in de commissie... Dat CBR had *nooit* verzelfstandigd mogen worden, want sindsdien is het een nog veel grotere puinhoop dan daarvoor, alleen al aan wachtgeldregelingen (ja dat soort overerving uit hun ambtenaren tijd hebben ze nog wel) en van het onderzoek naar de vorige uitspattingen hebben we ook niets meer gehoord, want die onderzoeks commissies schrijven wel lijbvige rapporten, maar dat is nietys anders dan een vergeet maarvlug bloemetje, want er is niemand die eens na een paar jaar gaat kijken *wat* er nu mee gedaan is met de conclusies... Vorige CBR Affaire: [quote] RTL Nieuws maakte deze week salarisgegevens en declaraties van de CBR-directie openbaar. Hieruit bleek dat de 'directeur productie' in 2008 231.361 euro opstreek en een jaar later 271.390 euro, een loonsverhoging van ruim 17 procent. De algemeen directeur zit er sinds 2007 als externe en wordt in 2008 nog ingehuurd voor 438.930 en in 2009 voor 448.330 euro. Chaos Eurlings zegde woensdag toe dat het salaris van nieuwe leden van de directie binnen de Balkenende-norm (181.000) zal vallen. ‘Ik acht het tijd voor nieuwe mensen. Als we die organisatie willen verbeteren dan moet er nu nieuw elan komen.' Het CBR staat al onder verscherpt toezicht van de minister wegens administratieve chaos en interne strubbelingen. Eurlings kondigde eerder al een onderzoek aan naar infomatievoorziening, (financiële) prestaties, en organisatiecultuur van het CBR. Dat onderzoek zal deze zomer klaar zijn. [/quote] Gaan we nu kijken wat er nu in het jaarverslag staat van deze miljoenen verdampende semi-publieke instelling... En om dat recht te trekken gaat niet dat salaris omlaag, nee wat dacht je wat, de Examenprijzen gaan gewoon weer *omhoog* en wel met 1,5% ondanks de Crisis... Dat de wachttijden toenemen daar doen ze ook in het geheel niets aan, ze hebben namelijk een *monopolie* en kunnen door het falend toezicht gewoon doen wat ze willen, en de flessentrekkerij continueren :-( http://www.nieuwsmotor.nl/motorbranche/10169-prijzen-cbr-examens-stijgen-15-procent.html He CBR krijgt uiteraard wel subsidie om onderzoek te doen naar Alcoholsloten, terwijl er aan alle kanten bezuinigd word, vooral op de dienst toezicht rijkswaterstaat (binnenkort ligt de weg dus weer vol gaten, want die dienst word gewoon zo'n beetje wegbezuinigd... Terug naar de alcoholslot subsidie, want dat is natuurlijk de werkelijke reden dat er op productie van EMA gestuurd word, immers zonder files geen snelweggbeprijzing, en zonder alcoholisten gene alcoholsloten... Dus creeert de Politie Files, en het CBR alcoholisten :-( [quote] • ISA: pilots met een verzekeraar en leasemaatschappij. • stimuleren van de verkoop van veilige voertuigen middels deelname aan Euro NCAP17. Gedragsbeïnvloeding • Netwerk Koers op Veilig, van start gegaan in 2011 (zie Kamerstukken 29 398, nr. 224, waar nog de werktitel «Roadsafety community» werd gehanteerd). • Meerjarenprogramma Campagnes Verkeersveiligheid • Verbeteren positie kwetsbare verkeersdeelnemers door: – onder meer onderzoek naar botsvriendelijke autofronten, – samenwerking met ouderenbonden en andere maatschappelijke organisaties, – uitvoering geven aan het meerjarenprogramma Blijf Veilig Mobiel.18 • Subsidies aan – maatschappelijke organisaties Veilig Verkeer Nederland19 (VVN), ANBO, Fietsersbond, Team Alert20 en wetenschappelijk onderzoek21 (SWOV); – World Health Organization22 (WHO) en de Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek23 (TNO); – CBR t.b.v. onderzoeken geschiktheid. [/quote] Vraag me trouwens wel af wat we onder die Pilot met verzekeraars moeten zien, krijgen we straks een CBR dat ons verzekeringen gaat verkopen, en dan zelf bepalen of er uitgekeerd word na een ongeluk, waarbij ze zelf gaan onderzoeken of er alcohol in het spel was ???