'Psst, schatje' roepen kan je in België duur komen te staan

13 mrt. 2014 - 22:12

Zoals vaker in dit soort discussies wordt het wordt 'seksisme' verkeerd gebruikt. Het nafluiten of beledigen van vrouwen is geen seksisme. Seksisme is een waarde-oordeel vellen op basis van geslacht en hoeft niets met seksueel gedrag te maken te hebben. 'Jij kan niet rijden want je bent een vrouw' is een seksistische opmerking. Sissende geluiden maken is sexueel agressief gedrag en heeft niets met discriminatie te maken.