Prutspremier Schoof weigerde Femke Halsema te steunen na bedreiging door Geert Wilders Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 805 keer bekeken • Bewaren

Prutspremier Dick Schoof, op papier de regeringsleider van het rampenkabinet-Wilders heeft in juni 2025 geweigerd om de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema te steunen nadat bedreigd werd door PVV-leider Geert Wilders. Dat blijkt uit appberichten in handen van het Parool, die na een Woo-verzoek zijn vrijgegeven. Wilders schreef op de vooravond van de Pride in Boedapest dat hij tegen de toen nog Hongaarse premier Viktor Orbán (tevens goede vriend van Wilders) had gezegd "geen traan te laten als Halsema in Hongarije zou blijven". Halsema, die naar Boedapest was gereisd om de Hongaarse lhbtq-gemeenschap te steunen door bij de door Orbán verboden Pride aanwezig te zijn, liet Schoof weten dit als "rechtstreekse intimidatie" te beschouwen. Halsema vroeg het kabinet het dreigement van Wilders te veroordelen en contact op te nemen met Hongarije. Schoof deed zoals gewoonlijk niks.

Ook de burgemeesters van Den Haag, Utrecht en Rotterdam drongen bij de premier aan op een reactie, blijkt uit de stukken. Schoof liet daarop zijn antwoord door ambtenaren opstellen, die lieten weten dat "een actieve reactie de kwestie alleen groter zou maken". Schoof kon het nog net opbrengen Halsema te laten weten dat hij "niet de gewoonte heeft" om op tweets te reageren en dat "het kabinet achter alle burgemeesters staat". Hij merkte ook op dat Halsema's reis "haar eigen vrije keuze" was geweest. Halsema reageerde die zelfde avond scherp: Wilders’ opmerking was volgens haar een regelrechte bedreiging en ze vroeg wanneer de regering lokale bestuurders eindelijk zou beschermen tegen zulke intimidatie.

Aan de bewuste Pride-demonstratie in Boedapest zou ook toenmalig staatssecretaris Mariëlle Paul (VVD, Sociale Zaken) deelnemen. Zij haakte echter zonder opgaaf van redenen af. Uit de opgevraagde appjes blijkt nu dat ze dit deed op advies van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), omdat de veiligheid bij de demonstratie, zoals gezegd verboden door het extreemrechtse autocratische Orbán-regime, niet kon worden gegarandeerd. Halsema viel als burgemeester niet onder de beveiliging van de NCTV.

Minister Judith Uitermark (NSC) van Binnenlandse Zaken kreeg de berichten doorgestuurd van Halsema en de andere burgemeesters doorgestuurd. Die waren voorzien van de mededeling dat zij niets hoefde te doen.