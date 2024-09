Prutskabinet verzwakt klimaatbeleid en moet nu toegeven dat klimaatdoelen uit zicht raken

Het nieuwe kabinet heeft het beleid van haar voorganger Rob Jetten namelijk op enkele punten afgezwakt. Zo is de energiebelasting op gas verlaagd, is de verplichting gesneuveld om per 2026 een warmtepomp te installeren bij het vervangen van de cv-ketel en is de wegenbelasting voor elektrische auto’s hoger dan eerder beloofd. Intussen schiet het nog niet erg op met het afsluiten van maatwerkafspraken met de energie-intensieve industrie. En door het vastgelopen stikstofbeleid staat ook de doelstelling om minder broeikasgassen in de landbouw uit te stoten onder druk.