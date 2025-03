Prutskabinet vechtend ten onder: 'Dilan arrogant, Geert onbetrouwbaar, Pieter gek en Caroline tokkiedom' Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 365 keer bekeken • bewaren

Het ultrarechtse prutskabinet verkeert in zwaar weer. Terwijl in de peilingen de zetels verdampen, lopen de spanningen tussen ministers hoog op. Met name tussen PVV-minister van Vreemdelingenhaat Marjolein Faber en BBB-vicepremier Mona Keijzer, die worden omschreven als 'water en vuur'. Tijdens een recente ministerraad escaleerde hun ruzie tot een openlijke confrontatie, waarbij Faber fel uithaalde naar premier Dick Schoof en Keijzer haar vervolgens minutieus bekritiseerde. Dat meldt de Telegraaf.

Ook het AD bericht over de ruzies rond professionele nietskunner Faber:

Daarnaast hekelt Keijzer de bestuursstijl van Faber. Ze zou als ‘een olifant door een porseleinkast banjeren’ en geen moeite doen om steun te krijgen voor haar asielwetten. De vrees van Keijzer is, zegt een ingewijde, dat het kabinet ‘straks niets gedaan heeft gekregen’.

Die bestuursstijl tergt ook premier Dick Schoof. Hij schrapte vorige week een voorbereidende vergadering voor de ministerraad. Faber had ambtelijke stukken rond de intrekking van de spreidingswet te laat naar betrokken ministers gestuurd. Die konden zich daar niet goed op voorbereiden.

Schoof besloot de wet daarom van de agenda van de ministerraad van afgelopen maandag af te halen.

De onderlinge verhoudingen binnen het kabinet zijn uitermate gespannen. Ministers zijn meer bezig met hun eigen profilering dan met het oplossen van urgente dossiers zoals asiel, stikstof en overheidsfinanciën. De peilingen zijn desastreus: NSC en BBB zijn geslonken tot amper twee zetels, en ook de PVV ziet haar populariteit dalen, wat weer leidt tot nog meer profileringsdrang en onderlinge irritaties.

Vooral rond het stikstof-dossier botsen de standpunten. De VVD is overtuigd van de noodzaak van harde ingrepen in de veehouderij, terwijl BBB juist de belangen van boeren verdedigt. Landbouwminister Femke Wiersma wordt door collega's als 'koppig' bestempeld. Een coalitiebron vat de sfeer samen: "Niemand is bezig met het land, iedereen is bezig met zichzelf en met het beeld."