Prutsende BBB en PVV inhoudelijk klaar voor fusie

Caroline van der Plas werd kritisch ondervraagd bij Nieuwsuur over al haar mooie praatjes en daar kwam een lelijk beeld uit naar voren. Van het gezellige 'doe gewoon' imago van de plattelandspartij is niets meer over.

BBB werd zes jaar geleden door een agrarisch marketingbureau bedacht en wist met een uitgekiende propagandacampagne de burgers wijs te maken dat ze zouden opkomen voor de zogenaamd bedreigde boeren. Ontevreden kiezers zonder politiek benul zorgden er voor dat de partij in no time in het bestuur kwam, eerst in bijna alle provincies daarna in het kabinet. Dat liep uit op een regelrechte ramp.

De partij heeft de koers verlegd. Presenteerde de marketingmensen BBB eerst nog als alternatief voor het CDA, inmiddels is de partij gewoon een kopie van de PVV. Veel punten waarvan Van der Plas eerste beweerde tegen te zijn, zoals grenscontroles die voor overlast zorgen in de betreffende provincies, staan nu gewoon in het verkiezingsprogramma. Tegelijkertijd heeft de PVV veel punten gekopieerd uit het programma van BBB.

De slogan van de partij luidt 'BBB levert'. De redactie van Nieuwsuur onderzocht grondig of dat klopt en - verrassing - het tegendeel blijkt waar. Het platteland bijvoorbeeld, waar BBB zo zegt voor op te komen, is slechter af sinds BBB in de regering zit. Dat komt mede omdat BBB weliswaar veel roept maar in de praktijk eigenlijk niks doet.