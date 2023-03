11 mrt. 2023 - 9:09

Goede titel: "Provincies proberen over te gaan op stikstofneutraal bouwen". Wat wordt er mee bedoelt ? Is het de daadwerkelijk bouwen van gebouwen ? Is het het hele proces van grondstoffen verzamelen, ontwerpen van gebouwen tot het bouwen van feitelijke gebouwen ? Eigelijk is stikstofneutraal bouwen een term die eigenlijk niets zegt wat er nu eigenlijk echt mee wordt bedoelt.