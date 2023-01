Provincie Noord-Holland verbiedt reclame voor vlees, vis en fossiele producten Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 411 keer bekeken • bewaren

Reclame voor vlees, vis en fossiele producten op posters in bushokjes. Als het aan de provincie Noord-Holland ligt is dat binnenkort verleden tijd. De provincie is akkoord gegaan met een verbod op deze reclameuitingen, na een motie van GroenLinks en PvdA in de Provinciale Staten. Nu is het zaak om de Noord-Hollandse gemeenten ook mee te krijgen.

“We werken als provincie hard aan oplossingen voor de klimaatcrisis, maar geven in onze bushokjes een podium aan bedrijven die dat tegenwerken. Als duurzame provincie willen we geen advertenties voor verre vliegreizen of de benzine van Shell meer,” aldus Statenlid Anouk Gielen van GroenLinks in de Volkskrant.

Het verbod geldt voorlopig alleen voor de bushaltes buiten de bebouwde kom. Daar heeft de provincie het voor het zeggen, die nu strengere regels doorvoert in het lopende contract met de exploitant. Het gaat daarbij om zo’n 525 bushaltes. Binnen de bebouwde kom is het de gemeente die over het reclamebeleid in de abri’s gaat. In september vorig jaar was Haarlem de eerste Noord-Hollandse gemeente die een dergelijk verbod aankondigde, hoewel dat alleen om vlees ging, niet om vis. Ook een meerderheid in de Amsterdamse raad is voor, maar kan vanwege langlopende contracten met exploitanten op korte termijn nog niet alle ongewenste reclame weren.

Volgens experts is het nog maar de vraag of het reclameverbod werkelijk zoden aan de dijk zet. Rosanne Rootert van actiegroep Reclame Fossielvrij denkt dat het een begin is, maar pleit daarnaast voor een uitgebreider verbod op greenwashing, oftwel het doen voorkomen of een bedrijf groen opereert om zo de publieke opinie te beïnvloeden. Hoogleraar marketing Peeter Verlegh (Vrije Universiteit) denkt dat ook dat weinig uitmaakt. Hij denkt dat behalve het weghalen van reclames, ook de zichtbaarheid van de producten zelf moet worden verminderd, zoals ook het geval is bij sigaretten. Die mogen sinds enige tijd niet meer zichtbaar worden uitgestald in de winkels. Het verbieden van reclame ziet hij wel als een goede eerste stap: ‘Je geeft er een belangrijk signaal mee af: dit is een onwenselijk product en we willen er niet mee geassocieerd worden.’