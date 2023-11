Protestsong 'Politiek' is na 43 jaar weer helemaal actueel, laat Elfie Tromp horen en zien

In 1980 bracht Bram Vermeiulen, toen net professioneel gescheiden van Freek de Jonge met wie hij het legendarische theaterduo Neerlands Hoop vormde, het nummer Politiek uit. Een protestsong tegen zowel de politieke apathie als tegen de politiek die dat veroorzaakt. De Rotterdamse stadsdichter Elfie Tromp heeft het in een popjasje gegoten en voert het nummer opnieuw uit want met het brede verlies van vertrouwen in de politiek is het lied weer helemaal actueel. "Het verwoordt heel adequaat het breedgevoelde sentiment dat het merendeel van de politiek slechts bestaat uit de konkelende nietszeggende politici die alleen het volk naar de mond praten om aan de macht te blijven," aldus Tromp. "Het is een lied om deze eindeloze verkiezingstijd door te komen."