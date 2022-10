Protesteren plaktivisten wel op de juiste manier? Deed Rosa Parks dat ook?

Want gekakeld wordt er aan de talkshowtafels. Over de vorm van de klimaatacties bijvoorbeeld. “Is dit wel de goede manier? Is het wel de goede toon? Is dit wel het goede moment? Dat is immers hoe verandering altijd plaatsvindt hè. Door mensen die op het juiste moment op de goede toon en op de goede manier aandacht vragen. De slavernij is bijvoorbeeld afgeschaft door er op een nazomerdag op een kalme manier heel beleefd naar te vragen. Het vrouwenkiesrecht is voor elkaar gebokst doordat vrouwen een extra koekje bij de thee serveerden. De rassenwetten in de VS werden afgeschaft toen Rosa Parks vriendelijk aan de chauffeur vroeg waar ze mocht zitten. Bullshit natuurlijk.”