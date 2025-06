Protesten in Duits parlement tegen wapenleveranties aan Israël

In de Bondsdag, het Duitse parlement, is de linkse volksvertegenwoordiger Cansin Köktürk door de voorzitter gedwongen de vergadering te verlaten omdat ze een t-shirt droeg met het woord Palestine. Dat gebeurde tijdens een debat over de wapenleveranties van Duitsland aan Israël. Duitsland is de belangrijkste Europese wapenleverancier aan het land dat bezig is Palestijnen uit te moorden.

Minister van Buitenlandse Zaken Johann Wadephul (CDU) had eerder verklaard dat hij de levering van wapens opnieuw wilde bekijken. Dit in verband met de oorlogsmisdaden die Israël begaat tegen de Palestijnse bevolking. Tijdens het debat bleek echter dat van een koerswijziging geen sprake is en het zenden van wapens gewoon doorgaat. Er is sinds het begin van de Gaza-oorlog voor bijna een half miljard aan wapens geleverd .

Ze willen het lijden in Gaza negeren. Maar dat kan niet meer. In Gaza sterven elke dag mensen. Er is geen voedsel levering meer. 100% van de Palestijnen verhongeren. Ondertussen in de Bundestag: CDU-minister van Buitenlandse Zaken Johann Wadephul bevestigt dat Duitsland wapens wil blijven leveren aan Israël. Wapens voor oorlogsmisdaden tegen burgers. En dan misbruikt @bundestagspraesidentin Julia Klöckner haar positie en gooit me uit de vergadering omdat op mijn T-shirt "Palestine" staat. Ze zijn echt bereid alles te doen om maar niet te praten over de 50.000 kinderen die al zijn gedood of gewond geraakt (Bron: Unicef). Van meer dan honderdduizenden is het leven in gevaar. De foto's, de cijfers, de berichten uit Gaza zijn duidelijk. Iedereen die nu wegkijkt is schuldig. Ja Julia, je kunt me uit het federale parlement gooien. Maar je zult me nooit het zwijgen opleggen.