Protest tegen Israël wordt nog steeds gesmoord, kom ook daarom naar De Rode Lijn Opinie Vandaag • leestijd 6 minuten • 2949 keer bekeken • Bewaren

Ruim een halve eeuw geleden was ik geregeld betrokken bij (studenten)demonstraties. Wij hadden daarbij een ordedienst die erop toezag dat er geen rare dingen gebeurden. Of wij de misselijkmakende ontsporingen, zoals die in Parijs en andere steden, hadden kunnen voorkomen? Ik denk van niet. Wel bijvoorbeeld de vernielingen die in mei 2024 in Amsterdamse universiteitsgebouwen werden aangericht door mensen in bivakmutsen ‘die geen Nederlands spraken’. De enige veroordeelde was dan ook geen student.

Onze ordediensten waren destijds mede gericht op het signaleren van agent-provocateurs, een bekend middel ingezet door de overheid en bemand door haar dienaren om demonstraties verdacht te maken bij een groter publiek. Uit BVD-dossiers viel later af te leiden dat die provocateurs er soms daadwerkelijk waren.

Campagne tegen Rode lijn

Ik hoop daarom dat er bij de Rode Lijn Voorbij-demonstratie van 8 november zo’n ordedienst aanwezig is. Dat kan discreet. Maar helpt de overheid mee? Dat valt te betwijfen: zij lijdt namelijk aan eenzelfde ziekelijke afkeer van kritiek op Israël als de Duitse en de Britse.

De Bondsrepubliek maakt critici monddood en kanselier Merz keert zich daarom tegen een democratisch tot stand gekomen bestuur van Berlijn. In het Verenigd Koninkrijk heeft Keir Starmer de groep Palestine Action laten verbieden en sindsdien zijn daar meer dan drieduizend mensen gearresteerd die zich solidair tonen met de Palestijnen die ernstig te lijden hebben. Eveneens worden buitenlandse Israël-critici gecanceld.

Van de grote Nederlandse media moeten we het helaas niet hebben. Een onderzoek van Trouw, vorige maand, constateerde dat zij Israëlische bronnen meer ruimte boden, dat die bronnen meer ruimte, hun uitspraken stelliger werden weergegeven en geweld tegen Palestijnen vaker in verzachtende termen beschreven. Dit terwijl onze media wisten dat het meestal om Israëlische propaganda gaat, dan wel onjuiste of niet te verifiëren informatie van de regering.

Gelukkig maken de grote media het niet zo bont als het Nieuw Israëlitisch weekblad. Dat stelt dat ‘de Rode lijn extremisme normaliseert en de sympathie voor Hamas overal zichtbaar is’. Een graag geziene gast in het NIW is Jacques Monasch. De minachting waarmee deze voormalige sociaaldemocraat telkens zijn gal spuit over Israël-critici, staat in scherp contrast met de herhaalde oproep, op 6 november, van een groep van voormalige ministers, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren aan premier Jetten en het staatshoofd om strengere maatregelen te nemen tegen Israël en het Nederlandse beleid ten aanzien van dat land en Gaza in overeenstemming te brengen met onze verplichtingen. Onder de ondertekenaars bevonden zich ook mensen uit de sfeer van D66, CDA en VVD.

En ze verwijzen daarbij in positieve zin naar de Rode Lijn Voorbij van 8 november.

Urgent, ondanks recente verkiezingen in Israël en de VS

Want op die zondag demonstreren we tegen een regering die nog steeds veel Israëlische wapens aanschaft (die voor de werving zijn uitgeprobeerd op Palestijnse burgers), toestaat dat onze bedrijven blijven investeren in de illegale bezetting en ons land een van de grootste Europese investeerders in Israël zelf blijft. Rob Jetten liep vorig jaar mee in de Rode Lijn, maar nu in een VVD-belastingdeal met de rechts-extremist ‘Cidi’ Markuszower, van wie men vermoed dat hij niet door de screening voor minister kwam omdat hij banden de Mossad onderhield.

Maar we demonstreren natuurlijk ook tegen de door fascisten gedomineerde regering-Netanyahu die via genocide een etnische zuivering pleegt in Gaza en in een moeite door een omvolking op de Westoever van de Jordaan. Kortom, tegen degenen die vinden dat de bezette gebieden definitief Joods moeten worden.

Hoho, hoor ik, misschien is Netanyahu na de recente verkiezingen geen premier meer. Maar dan wordt het Gadi Eizenkot. Een houwdegen die in de eerste negen maanden na 7 oktober 2023 deel uitmaakte van Netanyahu’s oorlogskabinet. Naar schatting werden er in die periode 65.000 Gazanen vermoord. Dus een Israëlische regering onder Eizenkot zal grotendeels Netanyahu’s Palestina-politiek voortzetten. Samen met de Amerikaanse regering.

Hoho, wederom! Nu Trump zowel de meerderheid in het congres heeft verloren, zullen de Democraten toch uiteraard zijn Israëlpolitiek proberen te wijzingen! Uiteraard? De enige president die ooit voorzichtige pogingen in die richting heeft gedaan, was Barack Obama. Tot ongenoegen van de meerderheid van diens Democratische partij, inclusief zijn vicepresident. Joe Biden, die al in zijn campagne van 2020 de banden met de Amerikaanse Israël-lobby aanhaalde en sindsdien alles heeft gedaan om Netanyahu van wapens en andere faciliteiten te voorzien. Eveneens maakte Biden kritische media, personen en instellingen verdacht, bijvoorbeeld ons Internationale Strafhof. Biden heeft ook al het mogelijke geprobeerd om – zeker na 7 oktober 2023 – politieke initiatieven tegen Israël als die van Bernie Sanders te smoren. Lees Akbar Shahid Ahmed, Crossing the Red Line: Biden, His Advisors, and Israel’s War in Gaza.

Hartverwarmend, het handvol progressieve Democraten, dat is gekozen. Maar van de dominante centrumrechtse meerderheid in hun partij hebben de Palestijnen zeer weinig te verwachten. Dus zowel de recente politieke ontwikkelingen in Israël als in de VS maken de Rode Lijn Voorbij-demonstratie absoluut niet minder urgent.

Dreiging overheid

Terug naar de ordedienst voor 8 november. Die is nodig omdat de demonstratie op zijn zachts gezegd in een politiek uiterst onwelwillend klimaat plaatsvindt. Onze Tweede Kamer heeft de regering vorig najaar in een motie verzocht om antifa als terroristische organisatie aan te merken. Met steun van de VVD en JA21. De eerste partij domineert onze coalitie. En met de laatste probeert Jetten een deal te maken – die partij van de remigratie en de ‘dobbern*gers’. Volgens het NRC-orakel Tom-Jan Meeus moet JA21 zelfs Jetten tot een meerderheidskabinet transformeren, samen met PRO. Hetzelfde JA21 dat ons Rode Lijners wegzet als ‘nuttige idioten die het werk doen van de Hamas-propaganda’.

Zijn we dus zowel anti-zionisten als antifascisten en lopen wij gevaar op vervolging? Want, wat zijn we eigenlijk volgens de voorgestelde Wet strafbaarstelling verheerlijking terrorisme en openbare steunbetuigingen aan terroristische organisaties? Deskundigen vinden de omschrijving van ‘verheerlijken’ en ‘terrorisme’ te vaag. Eveneens vinden ze de wet overbodig omdat nu al volgens artikel 131 Wetboek van Strafrecht opruiing en aanzetten tot (terroristisch) geweld vervolgd kan worden.

En wat zijn we volgens de daarnaast voorgestelde Wet bescherming nationale veiligheid door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten? Daarmee hoeven AIVD en MIVD minder vaak toestemming te vragen om te mogen afluisteren, observeren en data verzamelen. Mogen grotere groepen burgers vrijwel ongehinderd langer digitaal volgen, met minder controle en verantwoording. Volgens deskundigen zou met deze wet een rechtse regering de geheime diensten voor antidemocratische doelen kunnen misbruiken tegen ‘opponenten’

Dreiging rond demonstratie

Wij weten dat de lange arm van de Mossad ver reikt – nu even niet over Markuszower - en nauw samenwerkt met onze geheime diensten AIVD en MIVD. We weten ook dat de coalitiepartijen VVD en CDA de Rode Lijn Voorbij-demonstratie eigenlijk als een vorm van antisemitisme beschouwen. Dan hebben we het nog niet over PVV, JA21 en de christenen van FvD, SGP, BBB en CU. Alles bij elkaar een forse meerderheid van wel negentig Kamerzetels!

Cidi en het Centraal Joods Overleg schurken heel dicht aan tegen de regering-Netanyahu . Als doorgeefluik daarvan fungeerden ze bijvoorbeeld in 2024 bij de rellen rond de voetbalwedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv. Door te verzwijgen dat Israëlische hooligans de dag tevoren waren begonnen en door de rellen van de dag van de wedstrijd op te blazen als ‘pogroms’.

Maar Cidi kan het ook heel goed zelf af, nog even los van Markuszower. Zie de arme Gazaanse student in Maastricht, die bij het zien van een documentaire over Hamas een onschuldig Arabisch stopwoordje, ‘tasheshni’ gebruikte. Maar volgens rechts Nederland en dus ook Cidi, en de Telegrafisten - de wc-eend Wierd voorop - moest hij ‘this is me’ hebben gezegd. Ook nadat ‘tasheshni’ voor iedereen duidelijk was, bood niemand de man excuses aan. Tsja, Palestijnen zijn nu eenmaal vogelvrij in Nederland.

Een andere strategie van Cidi en het Centraal Joods Overleg is het opblazen van het antisemitisme in ons land. Dat neemt helaas inderdaad toe, volgens wetenschappers. Maar uit interviews met Nederlandse Joden, met name studenten, die overwegen ons land te ontvluchten – naar het Beloofde Land, Israël dan wel de VS – blijkt toch ook iets anders. De ziekelijke en blinde steun voor (de Joodse staat) Israël brokkelt onder de Nederlandse bevolking in een snel tempo af. Met argumenten die ook door andere Nederlandse Joden worden onderschreven. Maar dat is ondraaglijk voor de Markuszowers en Monaschen.

Laten we met zo veel mogelijk mensen naar Amsterdam komen. Met open ogen oren en mobiele telefoons. En hopen op een ordedienst die discreet maar alert haar werk doet.